Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского
В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
Четыре человека пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары
Четыре человека пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары
Netflix купил права на фильмы Брат и Брат 2. Сумма не разглашается
Netflix купил права на фильмы Брат и Брат 2. Сумма не разглашается
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты Союз-2.1б»
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б»
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Самарской области

30 мая 2021 10:10
169
Участки для предварительного голосования Единой России открылись в Самарской области

Поддержать потенциальных кандидатов в депутаты Государственной Думы и Самарской губернской думы в течение всего воскресенья жители региона смогут в онлайн и офлайн-формате. 

В последний день предварительного голосования партии «Единая Россия» —30 мая — у жителей Самарской области появилась возможность сделать свой выбор традиционным образом. В населенных пунктах региона утром в воскресенье открылись участки для офлайн-голосования. 

В местах установки урн соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Члены счетных комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты, сами избирательные участки снабжены масками, одноразовыми ручками и санитайзерами, определена и визуально отмечена социальная дистанция для голосующих. Участки завершат работу в 20:00 в воскресенье. 

При этом в воскресенье сохраняется возможность онлайн-голосования.  Но только для тех, кто ранее зарегистрировался как выборщик на официальном сайте pg.er.ru. Прием данных завершился днем ранее, 29 мая.  В Самарской области по данным на 18:47 субботы свой выбор с помощью интернета сделали 140 944 жителя губернии. 

Напомним, предварительное голосование «Единой России» стартовало 24 мая. До воскресенья оно проходило только в онлайн-формате. Одним из первых в Самарской области этой возможностью воспользовался губернатор Дмитрий Азаров на форуме гражданских социальных инициатив «Защита. Забора. Развитие», инициированном партией. На площадке форума также проголосовал глава Тольятти Николай Ренц и другие участники.

Общий подсчет голосов начнется сразу после того, как предварительное голосование завершится офлайн во всех регионах страны и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят по итогам Съезда партии — он состоится 19 июня. Кандидатов на выборы в Самарскую губернскую Думу выдвинут по итогам Конференции регионального отделения «Единой России». 

 «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

В Самарской области в нем участвуют 322 человека – они претендуют на право стать кандидатами в депутаты Государственной Думы и Самарской губернской думы от «Единой России». Список участников разнообразен, в нём фигурируют представители разных сфер жизни региона. Среди них – профсоюзные активисты, добровольцы, врачи и политики.

 

Теги: «Единая Россия» В центре внимания голосование Дмитрий Азаров предварительное голосование электронное голосование

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Абсолютный рекорд: Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»
28 мая 2021, 11:29
Абсолютный рекорд: Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»
Эксперты отмечают, что партия задает тренды в организации дистанционного электронного голосования. Партийная жизнь
518
"Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать бдительность."
27 мая 2021, 15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
"Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать бдительность." Политика
880
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021, 14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы! Общество
782
В центре внимания
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
164
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
108
Участки для предварительного голосования Единой России открылись в Самарской области
30 мая 2021  10:10
Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Самарской области
Выборы в Самарской области
160
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
605
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
598
Весь список