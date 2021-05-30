Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Самарской области

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Поддержать потенциальных кандидатов в депутаты Государственной Думы и Самарской губернской думы в течение всего воскресенья жители региона смогут в онлайн и офлайн-формате.

В последний день предварительного голосования партии «Единая Россия» —30 мая — у жителей Самарской области появилась возможность сделать свой выбор традиционным образом. В населенных пунктах региона утром в воскресенье открылись участки для офлайн-голосования.

В местах установки урн соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Члены счетных комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты, сами избирательные участки снабжены масками, одноразовыми ручками и санитайзерами, определена и визуально отмечена социальная дистанция для голосующих. Участки завершат работу в 20:00 в воскресенье.

При этом в воскресенье сохраняется возможность онлайн-голосования. Но только для тех, кто ранее зарегистрировался как выборщик на официальном сайте pg.er.ru. Прием данных завершился днем ранее, 29 мая. В Самарской области по данным на 18:47 субботы свой выбор с помощью интернета сделали 140 944 жителя губернии.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» стартовало 24 мая. До воскресенья оно проходило только в онлайн-формате. Одним из первых в Самарской области этой возможностью воспользовался губернатор Дмитрий Азаров на форуме гражданских социальных инициатив «Защита. Забора. Развитие», инициированном партией. На площадке форума также проголосовал глава Тольятти Николай Ренц и другие участники.

Общий подсчет голосов начнется сразу после того, как предварительное голосование завершится офлайн во всех регионах страны и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят по итогам Съезда партии — он состоится 19 июня. Кандидатов на выборы в Самарскую губернскую Думу выдвинут по итогам Конференции регионального отделения «Единой России».

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

В Самарской области в нем участвуют 322 человека – они претендуют на право стать кандидатами в депутаты Государственной Думы и Самарской губернской думы от «Единой России». Список участников разнообразен, в нём фигурируют представители разных сфер жизни региона. Среди них – профсоюзные активисты, добровольцы, врачи и политики.