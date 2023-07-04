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Во вторник, 4 июля, в Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия». Он проходит на площадке СКК «Дворец спорта им. В.С. Высоцкого». В числе участников форума - представители общественных организаций региона, первичных и местных отделений Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», территориальных общественных самоуправлений, молодежных организаций, активисты общественных объединений и представители бизнеса, помогающие участникам СВО и их семьям.

Работа организована в формате открытого диалога по нескольким дискуссионным площадкам, которые затрагивают основные направления гражданских инициатив, реализуемых на территории области: «Президентские гранты», «Мой Дом», «Народная программа», «Возвращение», «СОдействие». Открыла форум пленарная сессия под председательством секретаря реготделения «Единой России», губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Очень рад, что мы сегодня имеем возможность обсудить вместе с вами, посоветоваться по самым актуальным вопросам, которые волнуют жителей Самарской области, по вопросам текущего дня и дня будущего. Вместе подумать над актуализацией долгосрочной стратегии развития нашего региона и не только обсудить эти вопросы, но и принять решение, поскольку здесь собрались люди, представляющие всю Самарскую область, все сегменты гражданского общества», - обратился Глава региона к участникам.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, форум нацелен на объединение усилий тех, кто хочет внести свой вклад в развитие, укрепление, процветание России и Самарской области.

«Стремление людей изменить, улучшить жизнь в своем городе, селе, дворе, их созидательная энергия – это и есть главная движущая сила нашего общества, главное достояние, главное богатство нашей земли», - сказал губернатор.

Глава региона отметил: партия «Единая Россия» всегда поддерживает активных людей, которые стараются использовать свои возможности для реализации социально значимых проектов на благо Отчизны. «Наши первичные и местные отделения партии немало сделали для того, чтобы по всей области претворялись в жизнь многие начинания. Роль сегодняшнего форума – создание коммуникационных площадок по разным направлениям гражданских инициатив, для обмена опытом и распространения эффективных практик на всей территории региона, - сообщил руководитель области. - Мы стараемся создать все условия для того, чтобы партия всегда оставалась точкой сборки страны, всех общественных инициатив, нацеленных на созидание и укрепление России, развитие нашего региона, улучшение жизни людей. В конечном счете все это - наш совместный вклад в победу России в специальной военной операции, в безопасное и счастливое будущее Родины, наших детей и внуков. Каждый из нас здесь, на родной земле, объединяя усилия людей, реализуя общественные инициативы, защищает нашу родину и содействует приближению дня победы».

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников в свою очередь отметил, что очень важно придерживаться принципа человекоцентричности, о котором говорит глава региона Дмитрий Азаров.

«Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда власть и общество консолидированы как никогда раньше. Перед всеми нами, перед партией "Единая Россия" стоит важнейшая задача – укреплять доверие людей и направлять усилия гражданского общества на решение задач развития. Только в этом случае во главе с губернатором Самарской области мы сможем выполнить все намеченные планы и достичь всех поставленных целей», - сказал он.

По мнению председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марины Сидухиной, успехи Самарской области обусловлены работой сплоченной региональной команды. «Пять лет под руководством нашего губернатора, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрия Игоревича Азарова,говорят о том, что это сплоченная мощная команда с сильным руководителем. Подтверждение этому - успехи в социальной сфере, в экономике, промышленности, сельском хозяйстве. Я скажу несколько цифр: построено 115 учреждений здравоохранения, капитально отремонтировано - более двухсот», - отметила Марина Сидухина.

Продолжают развиваться программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", готовятся новые меры соцподдержки для привлечения кадрового потенциала медицины.

«О сельском хозяйстве я, как представитель округа сельской местности, могу сказать, что никогда не было таких успехов в развитии этой отрасли. Сельхозпроизводители дали мощнейшие цифры урожайности, более 32 центнеров с гектара - эти цифры сами говорят за себя. Сегодняшний форум - квинтэссенция всех тех встреч, который провел наш секретарь с первичными отделениями местных отделений партии "Единая Россия". Мы говорили обо всех сферах, но все убеждены в одном, что у сильного региона - сильный лидер. Так будет и впредь», - добавила Марина Сидухина.

Председатель Общественной палаты Самарской области, Президент Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева Виктор Сойфер считает, что в регионе благодаря губернатору Дмитрию Азарову удалось придать новый импульс взаимодействию власти и гражданского общества. «Губернатор очень активно участвует в жизни гражданского общества, очень много встреч проходит, острые вопросы поднимаются и решаются. Это все, конечно, люди видят. Наше государство и люди нашей страны в условиях СВО столкнулись с беспрецедентными экономическими и политическими вызовами. Важнейшая задача сегодняшнего дня – это сохранить единство, укрепить взаимопонимание между властью и обществом. Наша с вами задача – сплотить людей вокруг Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, вокруг нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, в этом – залог успеха».

На пленарном заседании представили дискуссионные площадки, которые будут работать в рамках форума. Одна из них - «Реализация «Народной программы» в Самарской области».

«Народная программа», стратегический документ партии «Единая Россия», объединяет почти 2,5 миллиона предложений россиян. 347 тысяч инициатив по улучшению разных сфер жизни из этого числа внесли жители нашего региона. По мнению Романа Любарского, руководителя Приволжского межрегионального координационного совета партии, заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по региональной политике и местному самоуправлению, «Народная программа» - это, скорее, механизм, с помощью которого граждане могут влиять на управление государством». Он отметил, что направления, отмеченные гражданами как значимые, учитываются в параметрах бюджета. Это строительство и ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, сельских домов культуры и другие. На 1 июля текущего года на электронной платформе отражено 6902 реализованных и строящихся объекта по нацпроектам и различным программам.

Интернет-платформа «Народная программа», разработанная по инициативе самарского реготделения партии "Единая Россия", аккумулирует информацию по всем социально значимым событиям и объектам, которые так или иначе связаны с инициативами жителей области. Кроме того, она позволяет оставить свои пожелания, комментарии и получить обратную связь. "Это уникальный опыт региона. Когда гражданину, чтобы обратить внимание на то, как идет строительство того или иного объекта либо обратиться к депутату, не надо сложных действий, идти в приемную, а достаточно зайти на электронный ресурс и написать сообщение", - отметил Роман Любарский.

Еще одна площадка посвящена региональной программе «Возвращение», которая направлена на реабилитацию и адаптацию к мирной жизни участников СВО. Система социальных паспортов семей военнослужащих-участников СВО и программа «Возвращение», разработанные по поручению Главы региона, стали примером для всех регионов страны. Программа была одобрена и рекомендована к тиражированию Президентом Владимиром Путиным.

«Программа «Возвращение» очень важна - важна не только для тех, кто возвращается, но и для тех, кто ждал. Когда она только планировалась, многое, что в нее вошло, составляли именно матери и жены. И в этом ее уникальность», - отметила член Общественной палаты РФ, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области», директор по развитию общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира», председатель женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой Армии Екатерина Колотовкина.

Как отметил губернатор, в реализации этой программы необходимо концентрироваться на тех реальных потребностях, которые есть у бойцов и членов их семей.

Участие в работе площадки принял тольяттинец Виталий Красный, Герой Российской Федерации, младший лейтенант, командир отделения специального назначения. Он выразил благодарность за создание программы «Возвращение»: «Когда есть такая социальная поддержка военнослужащих и их семей, все переносится легче».

«Важно, что в Самарской области помогают ребятам, вернувшимся со специальной военной операции. Поддержка в зоне СВО сейчас колоссальная, мы обеспечены всем - формой, питанием, необходимым оборудованием. Очень нужна и моральная поддержка. Радуемся, когда приходят письма, детские рисунки. Важно, что губернатор Самарской области сам приезжает в зону СВО. Это тоже большая моральная поддержка. Отмечу, что у нас в регионе поддерживают семьи защитников Родины как социальные службы, так и простые граждане. У меня трое детей, и я знал, что они не останутся без присмотра. Когда ты не переживаешь о доме, а думаешь, как выполнить задачу, намного легче воевать», - пояснил он.

Также на форуме обсудят реализацию программы«СОдействие», которая помогает поддерживать общественные проекты и инициативы жителей региона. Как отметил секретарь местного отделения «Единой России», первый замглавы м.р. Хворостянский Сергей Кислинский, программа продолжает набирать обороты. Жители региона смогли воплотить в жизнь самые разные предложения, нередко граждане выступали сразу с несколькими инициативами, и каждая получила поддержку. «С начала действия программы выдвинуто 2238 проектов. Благодаря поддержке области реализовано 1060 проектов: 964 общественных проекта и 96 решений референдумов и сходов. На поддержку инициатив жителей из областного бюджета направлено более 1 млрд рублей, - сообщил он. -О востребованности программы говорит и то, что количество заявок от муниципалитетов на 2023 год оказалось выше всех прошлогодних показателей. На этот год инициировано еще 484 проекта, а это значит, что жители доверяют «СОдействию» и рассматривают программу как реально работающий инструмент».

Проект «Мой дом», которому посвящена отдельная секция форума, помогает организовать грамотное управление своим жилым фондом жителям многих тысяч многоквартирных домов. С марта 2021 года на территории Самарской области реализуются мероприятия проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой Дом», в 2022 годуорганизована работа 103 территориальных ресурсных центров. В прошлом году на их базе приемы граждан вели сотрудники Государственной жилищной инспекции Самарской области, многофункциональных центров, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Эта работа продолжилась. Например, за 6 месяцев текущего года дано около 13 000 консультаций, 350 письменных ответов, проведено 270 личных приемов.

Реализовывать общественные инициативы помогает Фонд президентских грантов. С 2020 года регион – на 8 месте по количеству поданных заявок для участия в конкурсе Фонда. Число победителей конкурса, представляющих Самарскую область, растёт с каждым годом: с 63 в 2017 году - до 134 в 2023-м. По количеству проектов-победителей Самарская область входит в ТОП-3 по РФ. Продолжение работы по этому направлению обсудят в рамках дискуссионной площадки «Реализация президентских грантов в Самарской области».

Фото: Юлия Рубцова