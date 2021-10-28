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«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

28 октября 2021 17:17
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«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

В нем заложена реализация инициатив народной программы партии.

Проект бюджета на предстоящую «трехлетку» принят в первом чтении на заседании Госдумы 28 октября. Фракция «Единой России» проголосовала за него единогласно. В документе отражено финансирование на реализацию инициатив народной программы партии, национальных целей развития страны, поручений Президента, которые он дал в своем Послании и на Съезде «Единой России». Это гарантирует выполнение социальных обязательств государства и рост расходов на них независимо от условий экономики.

В проекте бюджета закреплено финансирование (более 2 трлн рублей) адресной поддержки более 5 млн семей с детьми от трех до семи лет, одиноких родителей детей от восьми до 17 лет, беременных женщин в трудной жизненной ситуации. На программу материнского капитала предусмотрено 1,6 трлн рублей. Ко второму чтению будет предусмотрена и его индексация – решением этого вопроса по поручению Президента «Единая Россия» занималась вместе с профильными министерствами. Более 260 млрд предусмотрено на улучшение жилищных условий семей с детьми. Помимо этого, обеспечены решения Президента по повышению денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Будут увеличены расходы на здравоохранение. Более 270 млрд предусмотрено на программу «Первичное звено для каждого». По ней будет построено и отремонтировано почти 8 тыс. медучреждений, повысится доступность медпомощи. Финансовое обеспечение получат программы медицинской реабилитации и «санитарный щит», поставка «скорых» в регионы. Их реализация – один из приоритетов народной программы «Единой России». Дополнительные средства предусмотрены на борьбу с ковидом и лекарственное обеспечение граждан.

Не менее важный приоритет народной программы партии и ее бюджетной политики - развитие науки и образования. Поэтому «Единая Россия» добилась того, чтобы в бюджете были заложены средства на программу капитального ремонта школ, запустить которую Президент поручил на Съезде партии. Также предусмотрено 500 млрд рублей на строительство новых школ в регионах. Обеспечены выплаты классным руководителям и кураторам в техникумах, создание дополнительных мест в вузах и строительство новых кампусов, развитие среднего профессионального образования и другие направления в этой сфере.

Чтобы обеспечить выполнение инициатив народной программы по созданию комфортной городской среды независимо от региона, развитию жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, «Единая Россия» во время работы над бюджетом с Правительством предусмотрела финансирование на создание в малых городах и сельских поселениях современной социальной инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, ликвидацию аварийного жилого фонда, комплексное развитие сельских территорий и ремонт региональных и местных дорог. Также заложены средства на поддержку индивидуального жилищного строительства, включая предоставление льготных кредитов на строительство частных домов.

Предусмотрено и решение экологических задач. На ликвидацию почти 200 свалок заложено более 340 млрд рублей, предусмотрены средства на лесоохрану (более 14 млрд рублей ежегодно). Также учтены и другие предложения «Единой России» - по ликвидации объектов накопленного вреда, очистке русел рек и территориального моря.

Еще один приоритет для партии – поддержка занятости, малого и среднего бизнеса. В программу поддержки и льготного кредитования будут включены самозанятые граждане. Отдельно выделены средства на развитие туризма – более 170 млрд рублей.

Еще одна цель народной программы «Единой России» - реализация регионами крупных инфраструктурных проектов. Эта инициатива также нашла отражение в бюджете на следующую «трехлетку». Строительство метро, дорог, жилья, соцобъектов позволит регионам обеспечить устойчивое развитие.

Вместе с тем, думская фракция партии подготовит ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе - по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог. Обсуждение этих поправок пройдет на площадке «Единой России».

«В проекте бюджета Самарской области на 2022 год все социальные гарантии сохранены в полном объеме. Все получатели выплат и пособий – а это более миллиона жителей региона – получат все вовремя и в полном объеме. Более того, в регионе вводятся дополнительные меры поддержки, которые оказывают серьезную помощь нашим гражданам. На мой взгляд, будущий бюджет вполне можно назвать бюджетом развития.   В главном финансовом документе региона нашли отражение предложения, которые мы внесли в ходе обсуждения «Народной программы». Финансовая поддержка ключевых направлений этой программы будет оказана. Это очень важно: люди поддержали инициативу нашей партии, откликнулись, внесли свои предложения. Главная задача для всех нас – воплотить в жизнь эти наказы», - считает руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александр Живайкин, вице-спикер Самарской губернской думы.

Напомним, «Единая Россия» работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России». А всем думским фракциям - взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.

 

Теги: В центре внимания Дума Единая Россия

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