Педагог дополнительного образования Светлана Матюкова: "Принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению"

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Педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Премьера» г. Самары, председатель ТОС «Крутые Ключи» Светлана Матюкова тоже отметила, что принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению: «Я уверена, что проголосовать в один из трех дней – важно. Важно обозначить свою гражданскую позицию и показать своей активностью на выборах необратимость положительных изменений в облике нашего любимого города. Меня многие знают как председателя ТОС, знают как человека действия, который готов в диалоге и совместными усилиями менять жизнь к лучшему. Но как педагог, я стараюсь собственным примером вдохновить и научить молодое поколение принимать решения и быть ответственными за собственные поступки. Голосование - это всегда история про ответственность за то, какое будущее ждет тебя, твоих родных, твой город, страну. Бездействие - тоже ответственность, но всегда со знаком «минус». Поэтому сегодня, идя на выборы, мы служим примером для наших детей примером со знаком «плюс».

Напомним, голосование в Самарской области пройдет 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Адреса избирательных участков можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области.