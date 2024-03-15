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Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России

15 марта 2024 13:58
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Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России

В пятницу, 15 марта, жители Самарской области вместе со всей страной голосуют на выборах Президента Российской Федерации. Свой гражданский и патриотический долг вместе с земляками выполнил губернатор Дмитрий Азаров. Он проголосовал на участке, который был организован в самарской школе № 132 имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова, где когда-то учился.

Глава региона отметил, что гражданская активность важна всегда. «Но в особый период развития нашей страны особенно важно проявить свою гражданскую ответственность, проголосовать за Россию. Любой, кто приходит на избирательный участок, - голосует за Россию, за ее будущее. Он вместе со страной делает выбор будущего для своей семьи, для следующих поколений, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В то время, когда наши герои на передовой отстаивают интересы нашей Родины, защищают мирное небо, нашу государственность, люди, которые благодаря им сегодня мирно трудятся и на своем рабочем месте вносят вклад в приближение Победы, должны проявить себя здесь, защищая Родину на избирательных участках. Это наша ответственность перед страной в этот особый период. Это наша ответственность перед нашими героями-защитниками».

В Самарской области образован 1751 стационарный избирательный участок. Также открыты 16 временных – в международном аэропорту «Курумоч», на железнодорожном вокзале региональной столицы и в 14 стационарных медицинских учреждениях. На 418 участках используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. Голосование будет проходить в течение трех дней – до 17 марта. Участки работают с 8 утра и до 8 вечера. Избирательным правом обладают 2,4 миллиона жителей региона.

«Всех жителей Самарской области я приглашаю в эти три дня прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее России», – обратился губернатор к землякам. Он отметил, что в пунктах для голосования создана праздничная атмосфера. «Атмосфера – праздничная, настроение – приподнятое. Знаете, это меня очень радует, как и высокая явка, активность людей. Очень надеюсь, что все, кто еще не дошел до избирательных участков, обязательно на них придут и проявят себя в эти важные для нашей страны дни», – добавил Дмитрий Азаров.

Вместе с главой региона проголосовали ученики школы, которые сегодня впервые получили такое право. «Сегодня был рад проголосовать с будущими выпускниками школы 132, ребятами, которые еще ходят в 11 класс. Сегодня они впервые в жизни голосуют и сразу на главных выборах Президента страны. Я уверен, что это событие им запомнится на всю жизнь. Они свой первый взрослый шаг в этой жизни действительно сделали – внесли свой вклад в развитие нашей страны, проголосовали за ее будущее»,- отметил глава региона.

В дни голосования на избирательных участках будут присутствовать почти 6000 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой и направленных кандидатами и политическими партиями. «Искренне вас благодарю за то, что такую важную миссию взяли на себя в эти три дня. Это напряженный труд, который отнимает много времени и сил, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к наблюдателям своего избирательного участка. – Общественное наблюдение за выборами Президента – это очень важная работа для укрепления демократических институтов, нашей государственности».

Фото — Андрей Савельев

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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