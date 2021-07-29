197

В Турции рассчитывают, что границы страны останутся открытыми для россиян, заявил РИА Новости старший советник турецкого президента. Он отметил, что политика разных стран из-за изменения ситуации с коронавирусом меняется стремительно. И если она станет опасной, действующие сейчас в Турции меры могут быть ужесточены.

Напомним, решение о возобновлении авиасообщения России с Турцией было принято во второй половине июня.

С 22 июня в Турцию из России начали летать регулярные и чартерные рейсы. Однако в последнее время в Турции растет число выявленных случаев коронавируса – суточный прирост увеличился с начала июля в 4,5 раза.

На этом фоне глава турецкого союза инфекционистов призвал ужесточить меры по отношению к российским туристам.

Фото: Дильдина Светлана