Я нашел ошибку
Главные новости:
Отдать свой голос «за Сызрань!» жители региона смогут на сайте «Самара-доблесть.рф».
По инициативе Дмитрия Азарова дан старт сбору подписей за присвоение Сызрани звания «Город трудовой доблести»
Для тушения пожара привлекались 48 человек, 23 единицы техники.
В Кинель-Черкассах горел деревянный дом барачного типа
В Главном управлении состоялась торжественная церемония представления молодых офицеров.
Выпускники ВУЗoв МЧС РФ пополнили ряды подразделений ГУ МЧС СО
Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы инспекторов.
Медведя застрелили на месте нападения на туристов в природном парке "Ергаки"
В первый день форума эксперты обсудили актуальные тренды развития туристического рынка в 2021 году.
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в августе.
Что изменится в жизни россиян в августе
Столкновение в Кинельском районе: трое погибших
Столкновение в Кинельском районе: трое погибших
В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году
В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
-0.24
EUR 86.92
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
В Октябрьском районе состоялась акция "Чистый берег"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Турции рассчитывают, что границы страны останутся открытыми для россиян

29 июля 2021 12:28
197
В Турции рассчитывают, что границы страны останутся открытыми для россиян

В Турции рассчитывают, что границы страны останутся открытыми для россиян, заявил РИА Новости старший советник турецкого президента. Он отметил, что политика разных стран из-за изменения ситуации с коронавирусом меняется стремительно. И если она станет опасной, действующие сейчас в Турции меры могут быть ужесточены.

Напомним, решение о возобновлении авиасообщения России с Турцией было принято во второй половине июня.

С 22 июня в Турцию из России начали летать регулярные и чартерные рейсы. Однако в последнее время в Турции растет число выявленных случаев коронавируса – суточный прирост увеличился с начала июля в 4,5 раза.

На этом фоне глава турецкого союза инфекционистов призвал ужесточить меры по отношению к российским туристам.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: авиасообщение туризм Турция

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Планируется запустить чартеры в Египет в полном объеме осенью
09 июля 2021, 09:39
Планируется запустить чартеры в Египет в полном объеме осенью
Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Туризм
663
Туроператоры готовы отправить из Самары чартеры в Турцию уже на этой неделе
22 июня 2021, 11:48
Туроператоры готовы отправить из Самары чартеры в Турцию уже на этой неделе
Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля нынешнего года из-за обострившейся эпидемиологической обстановки. Туризм
806
Авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня
19 мая 2021, 17:23
Авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня
Туроператорам запрещено продавать туда путевки из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране. Туризм
839
В центре внимания
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
29 июля 2021  13:26
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
246
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
227
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
29 июля 2021  10:18
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
344
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.
28 июля 2021  14:55
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
561
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
677
Весь список