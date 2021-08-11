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В больницах Турции остаются трое жителей Самарской области, пострадавших в ДТП

11 августа 2021 11:28
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В больницах Турции остаются трое жителей Самарской области, пострадавших в ДТП

В больницах Турции остаются трое жителей Самарской области, пострадавших в ДТП с автобусом 2 августа. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России.

Как уточнили в ведомстве, турецкие врачи провели телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Минздрава РФ. Медики обсудили тактику лечения пациента, состояние которого оценивается как крайне тяжелое. В результате ДТП он получил черепно-мозговую травму. После стабилизации состояния пациента планируют отправить в Москву для дальнейшего лечения.

Столичные врачи остаются на связи со специалистами турецкой клиники и готовы при необходимости вылететь в Анталью.

Напомним, авария с автобусом, который перевозил российских туристов из поселка Конаклы, произошла 2 августа в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья. В ДТП попали 22 человека, 18 из них – жители Самарской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся. Погибли три человека. По данным Минздрава, 15 туристов выписали из стационаров, еще пятеро остаются в больнице. Губернатор Дмитрий Азаров заверил, что Правительство области окажет поддержку семьям погибших и пострадавшим в аварии, сообщает Сова.инфо.

 Фото: twitter.com

Теги: автобус ДТП пострадавшие туристы Турция

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