Самарским туристам, пострадавшим в ДТП в Турции, окажут необходимую помощь

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Во вторник, 3 августа, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировали о состоянии людей, пострадавших в аварии в Турции.



«На сегодняшний день трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением врачей. Планируются сегодня к выписке в легком состоянии – около 10 человек. И еще 9 человек останется на лечении в турецких госпиталях. И трое человек, к сожалению, погибли. Вместе с Губернатором сегодня обсудили вопросы организации медицинской помощи», – прокомментировал глава Минздрава России.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 2 августа, в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса с туристами, которые ехали в аэропорт, не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Мурашко за принятые решения по оказанию помощи пострадавшим, среди которых есть жители Самарской области. «Михаил Альбертович с первых минут приезда в регион занялся вопросами оказания помощи пострадавшим. Спасибо вам. Это еще одно подтверждение вашего внимания к региону и в самые сложные минуты для людей вы с нами, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Уверен, мы решим все вопросы по доставке на территорию России жителей региона. Самое тесное взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами здесь выстроено».