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В Самару вернулись 12 туристов, пострадавших в ДТП в Турции

5 августа 2021 10:21
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В Самару вернулись 12 туристов, пострадавших в ДТП в Турции

В автобусе, который 2 августа попал в ДТП в Турции, было 18 жителей Самарской области, еще 4 — из других регионов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

ДТП произошло вечером 2 августа. Автобус вез в аэропорт группу из 22 российских туристов, находившихся на отдыхе по линии туроператора «НТК Интурист». Они должны были сесть в самолет до Самары. Но поездка обернулась трагедией, пишет 63.ру.

По официальной версии, около 18:00 мск в районе города Манавгата водитель не справился с управлением. Автобус пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. Однако туристы сейчас вспоминают новые детали о поездке. По их словам, перед ДТП у автобуса была поломка.

В результате аварии погибли 3 человека. Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Большинство на данный момент выписали из больницы.

Вечером 4 августа в Самару вернулись первые две пострадавшие туристки. Их положили в областную больницу для дополнительного обследования. Ночью 5 августа прилетели еще 10 человек. В аэропорту Курумоч их встречали представители оперативного штаба, в состав которого вошли сотрудники регионального Минздрава, Центра медицины катастроф, МЧС, психологи Минсоцдема. Специалисты осмотрели каждого прибывшего, состояние оценили как удовлетворительное. Госпитализация никому не потребовалась. Сразу из аэропорта все отправились домой.

По словам Дмитрия Азарова, сейчас в больницах Турции остаются три пострадавших пассажира автобуса. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

— Мы готовы предпринять необходимые меры по транспортировке наших земляков на территорию России, в Самару. Договорились об этом с МЧС. Но, по оценкам врачей, сегодня это делать небезопасно. На месте пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, — сказал Дмитрий Азаров.

Теги: автобус Дмитрий Азаров  ДТП туристы Турция

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