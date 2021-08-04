Дмитрий Азаров: из 22 туристов, находившихся в попавшем в ДТП в Турции автобусе, 18 - жители Самарской области

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В Самарскую область начали прибывать туристы, попавшие в ДТП в Анталье в Турции 2 августа. В среду, 4-го числа, в Курумоче приземлился самолет с двумя пострадавшими в аварии. В ночь на 5 августа в Самару прилетят еще десять человек. Из 22 туристов, находившихся в автобусе, 18 - жители Самарской области. Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил губернатор Дмитрий Азаров, передает sova.info.

Глава региона озвучил последние данные по аварии. Трое человек погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии и остаются в больницах Турции. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Правительство Самарской области контролирует ситуацию и работает в тесном сотрудничестве с МИД РФ, Минздравом, Ростуризмом, чтобы иметь достоверную информацию о случившемся.

"Есть контакт с министерством здравоохранения Турции. 3 августа Самарскую область посещал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Работаем в тесном сотрудничестве с коллегами. Все наши земляки находятся на особом контроле, в том числе и минздрава Турции", - отметил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, состояние тех, кто остается в больницах, оценивается как тяжелое.

"Мы готовы были предпринять необходимые меры по транспортировке наших земляков на территорию России, в Самару. Договорились даже об этом с МЧС. Но, по оценкам врачей, сегодня этого делать нельзя. Такой необходимости, с одной стороны, нет - оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. С другой стороны, это небезопасно", - рассказал глава региона.

Губернатор особо отметил, что ситуацию держит на контроле. Вся необходимая помощь пострадавшим и родственникам погибших будет оказана.

" Принято решение о выплате материальной помощи. Семьям погибших - по миллиону рублей. Людям с травмами - 500 тысяч рублей, с легкими травмами - 200 тысяч рублей. Мы находимся во взаимодействии со страховой компанией. Все граждане были застрахованы. Страховая компания не отказывается от своей обязанностей - и по транспортировке родственников в Турцию, и по доставке туристов из Самары на родину", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото из открытых источников