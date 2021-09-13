В Турции перевернулся автобус с туристами

176

ДТП произошло в понедельник утром, 13 сентября, примерно в 7:30, в провинции Мугла на юго-западе Турции. Там столкнулись туристический и школьный автобусы.

В первом ехали гости с Украины, в этом же автобусе могли находиться и граждане Российской Федерации. В результате страшной аварии пострадал 41 турист, 7 учащихся и водитель школьного автобуса. Всех доставили в больницу. По предварительным данным, у водителя произошел сердечный приступ, он скончался.

«Будет проведено вскрытие, которое определит причину смерти водителя туристического автобуса: это сердечный приступ или авария», — сообщили в издании Demirören.

На месте ЧП работают медики и полиция, которым предстоит выяснить обстоятельства случившегося, пишет ГТРК Самара.