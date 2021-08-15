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Все пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию

15 августа 2021 19:47
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В субботу в Самару прилетели двое жителей региона, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Автобус с 22 российскими туристами 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся. По уточненным данным правительства Самарской области, в аварии пострадали 18 жителей региона.

"В Россию вывезли последних пострадавших в аварии самарских туристов, остававшихся в госпиталях Турции", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в субботу в Самару прилетели двое жителей региона, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram написал, что спецрейсом в госпиталь Бурденко в Москве доставлен пятилетний мальчик. В правительстве региона добавили, что в полете его сопровождали медики из России и Турции, пока он в тяжелом состоянии.

В правительстве добавили, что также в стационаре Самары продолжает специализированное лечение еще один пациент, его состояние оценивается как удовлетворительное. Один ребенок проходит лечение на дому под наблюдением лечащего врача из поликлиники.

Теги: вернулись в Россию ДТП пострадавшие Турция

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