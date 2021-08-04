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Стали известны сроки возвращения в Самару туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

4 августа 2021 11:26
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Стали известны сроки возвращения в Самару туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Для туристов из Самары, которые попали в ДТП с автобусом в Турции, организуют прямой рейс из Турции. Об этом 63.RU сообщил один из пострадавших в аварии Сергей Кремнев.

— Самолет вылетит вечером в среду, 4 августа, — пояснил мужчина.

Авария, о которой идет речь, произошла вечером в понедельник, 2 августа. Автобус вез в аэропорт 22 туриста из Самары. Все они находились на отдыхе по линии туроператора «НТК Интурист». Самарцы должны были сесть на самолет до столицы губернии. Но поездка закончилась трагедией.

По официальной версии, около 18:00 мск около города Манавгата водитель не справился с управлением. Из-за этого автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречку и перевернулся. Но сейчас отдыхающие вспоминают новые детали поездки. По их словам, незадолго до аварии у машины выявили неисправность.

— Когда были у последнего отеля, возникли проблемы с колесом. Был специфический запах, как будто перегрелись тормоза. Водитель вышел, начал поливать колесо водой, провел какие-то ремонтные работы. Где-то 5–7 минут это заняло. Потом вернулся в салон, завел автобус, и мы поехали дальше, а в скором времени произошло ДТП, — рассказал один из пострадавших туристов Сергей Кремнев.

В результате аварии погибли три человека: 71, 35 и 15 лет. Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Большинство отдыхающих уже выписали из больницы.

Четверо пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. Но им нужна более квалифицированная помощь медиков. Поэтому их решили перевезти в госпиталь, который находится в Анталье.

Теги: автобус ДТП туристы Турция

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