В Самаре состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии РФ

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Торжества начались с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному бойцам войск правопорядка, погибшим при выполнении служебного долга. Участники мероприятия, во главе с начальником Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майором Александр Эсауленко, отдали дань памяти тем, кто ценою собственной жизни защищал общественный порядок и общественную безопасность страны.

После этого в актовом зале управления состоялось торжественное собрание. Его открыл генерал-майор полиции Александр Эсауленко. От имени руководства Приволжского округа Росгвардии, от себя лично он искренне поздравил всех собравшихся с праздником:

- Росгвардия - самое молодое силовое ведомство России. Однако, мы ни на секунду не забываем о той славной истории, которой по праву гордятся подразделения, вошедшие в состав Федеральной службы войск национальной гвардии. Это и войска правопорядка, и подразделения полицейского спецназа и вневедомственная охрана и, разумеется, структуры, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия, частной охранной, частной детективной деятельности, обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. И я от всего сердца поздравляю ветеранов, весь личный состав с наступающим праздником. Желаю успехов в службе, большого человеческого счастья, здоровья и мирного неба, - сказал, в частности, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Торжественное собрание продолжила церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников и военнослужащих Управления. В ходе нее были вручены: орден Мужества, две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I-й степени, три медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени и 11 медалей «За Отвагу», а также ведомственные и региональные награды.