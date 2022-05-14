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В России разрабатывается вакцина от туберкулеза, которая может заменить БЦЖ

14 мая 2022 13:57
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В России разрабатывается вакцина от туберкулеза, которая может заменить БЦЖ

В России разрабатывается вакцина от туберкулеза, которая может заменить БЦЖ, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, сейчас проводится третья фаза клинических исследований препарата. Как пояснил учёный, это принципиально новая вакцина с улучшенными свойствами. В отличие от существующей, она будет защищать детей и взрослых не только от тяжелых случаев заболевания, но и от заражения.

В июне прошлого года Минздрав разрешил Центру им. Гамалеи проведение исследования туберкулезной рекомбинантной вакцины "ГамТБвак".

Теги: Вакцинация

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