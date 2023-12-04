В России могут ввести наказание за ложные доносы на семью

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Одними из главных критериев, по которым стоит оценивать эффективность работы властей по воплощению в жизнь Основ госполитики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, в России могут стать демографические показатели в том или ином регионе, а также повышение статуса и поддержки семей с детьми. Как перейти в жилищном строительстве от «человейников» к семейным коттеджам, надо ли премировать врачей, отговоривших женщин от абортов, а также какое решение Владимира Путина принесло нашей стране на Западе больше сторонников, чем успех Сочи-2014, — об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал зампредседателя Государственной Думы Петр Толстой.

- Петр Олегович, год назад принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, который подразумевает штрафы до десяти миллионов рублей. Каковы на сегодня результаты действия этого закона?

- Когда мы его принимали, под ним в качестве соавторов подписались около четырехсот депутатов Госдумы — это было полное межфракционное согласие. И, принимая его, мы не рассчитывали, что уже через год произойдут какие-то кардинальные изменения — это решение на историческую перспективу. То же самое касается и законов о запрете смены пола, о запрете суррогатного материнства для иностранцев — такие меры должны вернуть наше общество в поле традиционных ценностей и поставить заслон западному тренду на вседозволенность.

Впрочем, конкретные шаги уже есть — в ноябре Минюст направил запрос в Верховный суд РФ по поводу признания международного движения ЛГБТ экстремистским в России. Считаю, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ и данный иск Минюста России — звенья одной цепи. Мы выступаем против того, чтобы символы сексуальных девиаций делать символами прогресса и развития — в общественном пространстве нашей страны такого быть не должно.

- Как считаете, есть ли сегодня необходимость вводить новые меры ответственности для защиты традиционных ценностей в России?

- Не думаю. Не нужно превращать это в борьбу с ветряными мельницами. Нужны конкретные шаги, которые одобряют наши избиратели, наше общество. Например, в сфере защиты интересов семьи — это и есть защита традиционных ценностей, одной из которых, безусловно, являются семьи с детьми. Благодаря позиции нашего президента система поддержки таких семей в России выстроена. Но нам еще предстоит сделать шаги, чтобы в домах было больше детишек, чтобы у семьи была уверенность в завтрашнем дне, чтобы институт семьи пользовался уважением в стране.

- В постсоветской России так сложилось, что уважением в обществе пользуются те, кто смог получить достаточные материальные блага…

- Если вы про принцип «если ты такой умный, почему ты такой бедный», то эта идеология уже позади. А людям, которые ее исповедуют со времен Ельцина, уже никто не верит — это одна из тех конструкций, которые рано или поздно отторгаются, так как привнесены к нам извне и не соответствуют русской традиции, нашему мировосприятию. У нас вообще до сих пор остается много таких вот привнесенных «институций», которые не работают, а мы почему-то пытаемся себя и других убедить в обратном. Но у нас работает только то, что свойственно русскому человеку, русской цивилизации.

- Между тем для русской традиции свойственно, чтобы семья обеспечивалась собственным жильем. В ноябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно отработать систему предоставления квартир многодетным. Как считаете, это предложение будет реализовано на практике?

- Думаю, прежде нам надо менять подходы к тому, какое именно жилье предоставлять нашим семьям. Сегодня жилищное строительство у нас основывается на количестве квартир, а не на метраже каждой из них — в итоге в многоэтажках-«человейниках» квартиры ориентированы больше на одиночек, чем на многодетных. Сейчас мы вместе с Минстроем создали рабочую группу, чтобы реализовать в России проект по строительству частных домов для больших семей. Это одно-, двухэтажные дома с уже развитой инфраструктурой.

- Коттеджные поселки для многодетных?

- Да, можно и так назвать. Ну не получается в России мотивировать людей на рождение второго или третьего ребенка, если они живут в двух комнатах и на кухне в пять метров. Поэтому надо расширять жилое пространство для многодетных семей — у нас для этого есть огромное количество земли в стране и довольно мощная инфраструктура. И наш проект, уверен, станет шагом к тому, что государственный подход к развитию семейной жилищной инфраструктуры поменялся — от «человейников» к нормальным домам.

Отмечу, что многое здесь упирается в то, что в нашем федеральном законодательстве не определен статус многодетной семьи. Он прописан в законах лишь отдельных регионов. Сейчас мы работаем над появлением закона о многодетных семьях вместе с Минтруда РФ. На мой взгляд, на федеральном уровне статус многодетных должен быть сопряжен с такими мерами господдержки, которые позволят нам уйти наконец-то от позорной ситуации, когда многодетная семья равнозначна бедной семье. А она должна стать образцом, должна иметь такую помощь от государства, чтобы люди завидовали многодетным.

- В ноябре 2022 года указом Президента России утверждены Основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. На Ваш взгляд, принятие этого документа отразилось на подходах к работе в наших органах власти?

- Дело в том, что в отношении этого указа главы государства у чиновников по-прежнему нет четких критериев его успешной реализации — сейчас в Правительстве только завершается работа по их выработке. На мой взгляд, такими критериями могут стать не только политика в сфере культуры, но и, например, демографические показатели регионов — как осуществляется защита семьи, какова рождаемость и т.д. Напомню, что в Госдуме под руководством вице-спикера Анны Кузнецовой работает специально созданная межфракционная группа по реализации указа президента об Основах госполитики по защите традиционных ценностей в России. Думаю, что в ближайшее время мы увидим результаты. И они будут значимыми.

Замечу, что сегодня даже самые яростные наши оппоненты на Западе признают — защищая традиционные ценности, Россия приобретает огромное количество сторонников в западных странах. Потому что наша страна, нравится это кому-то или нет, остается ковчегом таких ценностей, крепко стоит на основах христианской культуры. У нас мало кто об этом знает — когда наш президент подписал закон о запрете смены пола в России, это вызвало большую поддержку нашей страны на Западе, чем проведение Сочи-2014 и чемпионата мира 2018 года, в которые были вложены огромные деньги. Именно такие решения Владимира Путина, а не спортивные победы расценивают в мире как истинный успех нашей страны.

- В Госдуме предложили ввести административную, а возможно, и уголовную ответственность за ложные доносы на семьи. Об этом было заявлено на заседании думской межфракционной группы по защите традиционных ценностей, которую вы сегодня возглавляете. Как считаете, нужна сегодня такая инициатива?

- Да, она актуальна. У нас органы опеки, к сожалению, сформированы еще на основе ювенальных подходов Запада. Но государство должно охранять семью, а не разрушать ее, не пытаться в нее залезть, лишить родительских прав, выдать охранные ордера и творить прочую чушь. Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей — кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и т.д. Это, увы, существует и порочную систему подпитывает.

Мы работаем над данной законодательной инициативой, сейчас начали ее обсуждение с Правительством РФ. Но дело это не быстрое — чтобы закон был действенным и не смог кому-то навредить, предстоит поработать над формулировками и согласованием позиций.