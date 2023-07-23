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В России могут появиться государственные номера для самокатов

23 июля 2023 11:11
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В России могут появиться государственные номера для самокатов

В ЛДПР занимаются разработкой законодательных изменений в использовании самокатов, включая введение для них номерных знаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы Владимира Сипягина.

«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге...» — уточнил парламентарий.

По словам Сипягина, речь о мерах в отношении транспортных средств, которые могут развивать скорость быстрее 5 км/ч.

«Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты», — добавил депутат ЛДПР.

Еще, как считает депутат Госдумы, следует принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 км/ч в случае любой аварии с пешеходом или на переходе.

«Конечно, все эти правила ЛДПР будем предлагать для внесения в КоАП», — анонсировал Сипягин новые поправки в законодательстве.

До этого в ГИБДД разъясняли, что правила разрешают ездить на электросамокате вдвоем с учетом конструкции, пишет Газета.

Теги: БДД

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