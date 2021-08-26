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В России могут ограничить число домашних животных, живущих в квартире

26 августа 2021 12:05
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В России могут ограничить число домашних животных, живущих в квартире

Россиянам запретят заводить неограниченное количество домашних питомцев. О подготовке Минсельхозом РФ соответствующей нормативно-правовой базы для исполнения этого закона рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешенных к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже наступает уголовная ответственность», - рассказал в интервью URA.RU Кирилл Черкасов.

Также закон предполагает ограничить количество животных, проживающих на участках частных домов. В качестве примера эксперт привел случаи, когда на приусадебной территории проживало 200 кроликов или тысяча перепелок, от которых было много шума и неприятного для соседей запаха, сообщает ГТРК Самара.

«Здесь задача подведомственной организации Россельхознадзора и ветслужбы, которая находится под Минсельхозом, такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно правовой базы этого не происходит», - добавил Черкасов.

Теги: домашние животные

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