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В минувшие выходные ветеринарный центр «ФлагманВет» принял участие в профессиональной выставке «Уши. Лапы. Хвост» с проектом «Десятая жизнь». На примере собак, реабилитированных после травм, казалось бы, не совместимых с жизнью, руководитель центра рассказала о практике помощи бездомным животным.

«ФлагманВет» представил уникальную экспозицию «Ветеринария катастроф». За почти десятилетнюю практику ветцентр наработал огромный опыт спасения животных с самыми разнообразными заболеваниями и травмами. Специализация на помощи бездомным животным обусловливает то, что сфера деятельности «ФлагманВет» - это спасение выживших в катастрофах.

«ФлагманВет» привез на мероприятие несколько своих реабилитированных пациентов, а директор Инна Тарасенко рассказала об особенностях работы с тяжелыми травмами у животных, - травмами, при которых от некоторых ветеринаров звучат рекомендации об эвтаназии.

Она выделила несколько основных категорий травм, которые бывают у бездомных животных.

Довольно часто собаки попадают под машину и даже поезд. Если пострадавшее животное выживает, нередко у него оказывается поврежден позвоночник и спинной мозг. В результате заднюю часть парализует, и животное становится инвалидом-спинальником. «ФлагманВет» имеет успешный опыт реабилитации спинальников, в центре живет больше 20 таких собак. Все они передвигаются с помощью передних конечностей, умеют ходить и на специальной коляске, активны, социальны и не чувствуют, что чем-то отличаются от сородичей.

Например, пес Юлик – один из первых спинальников, реабилитированных «ФлагманВет». После автотравмы он месяц провел в коме, но смог выкарабкаться. Юлик живет в центре уже семь лет, и посетители выставки смогли познакомиться с ним.

Другая собака-спинальник, Чича, на выставку приехала с хозяйкой. Эту собаку, сбитую машиной, «ФлагманВет» нашел, замерзающей в снегу. Сейчас Чича в коляске даст фору многим собакам без инвалидности. Недавно она стала домашней.

Часто собаки становятся жертвами сородичей. Именно так произошло с Ритой, - во «ФлагманВет» она поступила с рваными инфицированными ранами задних лап и начинающимся заражением крови. Но, как рассказала Инна Тарасенко, по собаке было видно, что она очень хотела жить, и врачи решились на ампутацию обоих задних конечностей. Рита прекрасно научилась перемещаться на передних лапах. Это одна из немногих собак в России, перенесших подобную операцию.

Уникальный пациент «ФлагманВет» - Аркадия. Собака второй год живет без нижней челюсти. Она стала жертвой стрельбы. Пулевое ранение – еще одна распространенная причина тяжелых травм уличных собак.

– Аркадия – это мифологическая область в Древней Греции, где была достигнута гармония животных и человека. Эта собака – жертва насилия: пуля прошла насквозь через ее нижнюю челюсть, ткани были инфицированы и гнили. Но мышцы языка остались не поврежденными, это и дало шанс на успех в операции. Сейчас Аркадия бодрая, веселая, социальная, но есть может только из шприца, а гуляет в специальном шарфе. Она может стать домашней, – рассказала Инна Тарасенко.

Еще одна распространенная травма уличных животных – порезы об острые края, например, заборов, под которыми собаки любят пролезать. Как следствие – отрезанные носы и снятые скальпы. У пса по имени Дружок, которого тоже смогли увидеть посетители выставки, была срезана кожа с головы на значительной площади. Ему потребовалось несколько пересадок кожи до того, как лоскут прижился. Как рассказала Инна Тарасенко, удачной стала шестая попытка, когда на боку собаки был выращен специальный «мост кровоснабжения» для пересадки. Сейчас о травме напоминает лишь всклокоченная шерсть на голове Дружка.

Тяжелые пациенты поступают во «ФлагманВет» регулярно, и для каждого из них делают все возможное, чтобы сохранить жизнь.

– Представленные примеры – случаи мощной победы, когда пациенты полностью реабилитированы, несмотря на звучащие мнения о том, что они не смогут выжить. За девять лет мы спасли множество животных с самыми ужасающими травмами. Для нас это дело чести, ветеринария катастроф – это тоже наука. У животных есть потрясающая способность выживать с ужасающими травмами, и их десятая жизнь – это мы, это то, что мы делаем для того, чтобы их спасти, – заявила Инна Тарасенко, сообщает пресс-служба «ФлагманВет».

Фото предоставлено пресс-службой «ФлагманВет»