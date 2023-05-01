В Самарской области открылся Центра изучения и сохранения летучих мышей «Рукокрылые Жигулей»

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28 апреля 2023 года на территории экскурсионно-познавательного комплекса «Бахилова Поляна» при поддержке министерства туризма Самарской области и Сбербанка состоялось открытие Центра изучения и сохранения летучих мышей «Рукокрылые Жигулей» (с дублирующим названием «Хироптеро», что в переводе и означает «рукокрылые»). Целью создания Центра является популяризация научной деятельности на территории заповедника.

Тематика — изучение рукокрылых, выбрана не случайно. Жигулёвский заповедник – единственная особо охраняемая природная территория (ООПТ) в России, где круглогодично проводятся интенсивные исследования этой группы млекопитающих. Именно здесь находится крупнейшая в Европе зимовка летучих мышей. Рукокрылые являются вторым отрядом по количеству видов из всех позвоночных животных заповедных Жигулей.

Существует сотни легенд и противоречивых историй, вызывающие у человека страх и неприязнь к летучим мышам. Посетив Центр, Вы сможете получить достоверные сведения о рукокрылых Жигулей, их биологии и экологии, а также истории многолетних наблюдений.

На церемонии открытия присутствовали заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ – начальник отдела экологического туризма и научной деятельности на ООПТ Миприроды России Тихненко Алексей Александрович, начальник отдела анализа земельно-имущественных отношений на ООПТ ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Китаев Сергей Владимирович, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, управляющий Самарским отделением ПАО СберБанк Сергей Тютин, глава городского округа Жигулёвск Илья Сухих.

«Сегодня мы открыли новый объект на туристической карте Самарской области, посвященный его обитателям, которые в настоящее время становятся настоящим символом Жигулевского заповедника – летучим мышам. Многие ученые сегодня изучают наших рукокрылых и сегодня прикоснуться к этой тайне заповедника может практически каждый. Благодаря чему создан специальный экспозиционный объект, который рассказывает о реалиях обитания летучих мышей. А также о том, что сегодня делают ученые для того, чтобы разгадать загадку, почему именно сюда, к нам на Самарскую Луку, из различных уголков земного шара прилетают несколько десятков тысяч летучих мышей и проживают здесь в течении нескольких месяцев, переживая достаточно резкие континентальные условия климата», — пояснил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Сбер и министерство туризма Самарской области успешно реализуют множество проектов в рамках подписанного соглашения. Проект по популяризации летучих мышей, направленный на экопросвешение — один из них. Открытие центра охраны изучения миграций летучих мышей в Ширяево — знаковое событие для региона, которое внесет значительный вклад в развитие познавательного туризма Самарской области», — рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

На мероприятии также была представлена презентация дальнейшей концепции устойчивого развития экологического туризма на территории Жигулёвского заповедника, во время которой директор заповедника Роман Горелов озвучил приоритетные направления и ключевые объекты, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО