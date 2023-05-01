Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетив Центр, Вы сможете получить достоверные сведения о рукокрылых Жигулей, их биологии и экологии, а также истории многолетних наблюдений.
В Самарской области открылся Центра изучения и сохранения летучих мышей «Рукокрылые Жигулей»
Каждый болельщик мог попробовать себя в роли художника.
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
Он сломал ногу. Большой вес пострадавшего и четырехметровая глубина бассейна заставили обратиться за помощью к спасателям.
В дачном массиве Волжского района в котлован бассейна упал мужчина
Очевидцы на берегу видели, как он переплывал пруд и на обратном пути пропал с поверхности водоема.
В пруду около села Кирилловка Ставропольского района утонул мужчина
В Самаре без существенных осадков. Днем +23, +25°С.
В Самарской области 2 мая местами кратковременный дождь, возможна гроза
Ребята продемонстрировали специалистам чрезвычайного ведомства свои навыки в оказании первой медицинской помощи. 
Сотрудники МЧС СО провели занятие для студентов Шенталинского медицинского колледжа
В САТОБ сегодня, 1 мая, состоялся концерт симфонического оркестра и первые выступления участников фестиваля.
«Сказать решительное «нет» поднявшему голову нацизму» - Дмитрий Азаров поприветствовал зрителей и артистов международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю»
Торжественная церемония открытия пройдет в четверг, 4 мая. Вход свободный.
В Самаре со 2 по 8 мая пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.51
-1.05
EUR 88.37
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области открылся Центра изучения и сохранения летучих мышей «Рукокрылые Жигулей»

1 мая 2023 21:04
146
Посетив Центр, Вы сможете получить достоверные сведения о рукокрылых Жигулей, их биологии и экологии, а также истории многолетних наблюдений.

28 апреля 2023 года на территории экскурсионно-познавательного комплекса «Бахилова Поляна» при поддержке министерства туризма Самарской области и Сбербанка состоялось открытие Центра изучения и сохранения летучих мышей «Рукокрылые Жигулей» (с дублирующим названием «Хироптеро», что в переводе и означает «рукокрылые»). Целью создания Центра является популяризация научной деятельности на территории заповедника.

Тематика — изучение рукокрылых, выбрана не случайно. Жигулёвский заповедник – единственная особо охраняемая природная территория (ООПТ) в России, где круглогодично проводятся интенсивные исследования этой группы млекопитающих. Именно здесь находится крупнейшая в Европе зимовка летучих мышей. Рукокрылые являются вторым отрядом по количеству видов из всех позвоночных животных заповедных Жигулей.

Существует сотни легенд и противоречивых историй, вызывающие у человека страх и неприязнь к летучим мышам. Посетив Центр, Вы сможете получить достоверные сведения о рукокрылых Жигулей, их биологии и экологии, а также истории многолетних наблюдений.

На церемонии открытия присутствовали заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ – начальник отдела экологического туризма и научной деятельности на ООПТ Миприроды России Тихненко Алексей Александрович, начальник отдела анализа земельно-имущественных отношений на ООПТ ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Китаев Сергей Владимирович, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, управляющий Самарским отделением ПАО СберБанк Сергей Тютин, глава городского округа Жигулёвск Илья Сухих.

«Сегодня мы открыли новый объект на туристической карте Самарской области, посвященный его обитателям, которые в настоящее время становятся настоящим символом Жигулевского заповедника – летучим мышам. Многие ученые сегодня изучают наших рукокрылых и сегодня прикоснуться к этой тайне заповедника может практически каждый. Благодаря чему создан специальный экспозиционный объект, который рассказывает о реалиях обитания летучих мышей. А также о том, что сегодня делают ученые для того, чтобы разгадать загадку, почему именно сюда, к нам на Самарскую Луку, из различных уголков земного шара прилетают несколько десятков тысяч летучих мышей и проживают здесь в течении нескольких месяцев, переживая достаточно резкие континентальные условия климата», — пояснил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Сбер и министерство туризма Самарской области успешно реализуют множество проектов в рамках подписанного соглашения. Проект по популяризации летучих мышей, направленный на экопросвешение — один из них. Открытие центра охраны изучения миграций летучих мышей в Ширяево — знаковое событие для региона, которое внесет значительный вклад в развитие познавательного туризма Самарской области», — рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

На мероприятии также была представлена презентация дальнейшей концепции устойчивого развития экологического туризма на территории Жигулёвского заповедника, во время которой директор заповедника Роман Горелов озвучил приоритетные направления и ключевые объекты, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Животные Туризм Экология

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня здесь собрали мусор и прошлогоднюю листву.
28 апреля 2023, 17:15
Сегодня жители Самары убрались в парке «Воронежские озёра»
Сегодня здесь собрали мусор и прошлогоднюю листву. Благоустройство
597
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его.
26 апреля 2023, 14:48
В Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его. Экология
595
Высота самой популярной горы Жигулевских гор составляет 351 метр. С ее смотровых площадок открываются потрясающие виды на Волгу, острова и соседствующие горы.
22 апреля 2023, 15:13
Маршрут «Стрельной гора» Жигулёвского заповедника готов к приему туристов
Высота самой популярной горы Жигулевских гор составляет 351 метр. С ее смотровых площадок открываются потрясающие виды на Волгу, острова и соседствующие горы. Туризм в Самаре
775
В центре внимания
В САТОБ сегодня, 1 мая, состоялся концерт симфонического оркестра и первые выступления участников фестиваля.
1 мая 2023  19:15
«Сказать решительное «нет» поднявшему голову нацизму» - Дмитрий Азаров поприветствовал зрителей и артистов международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю»
380
Глава региона напомнил, что выпуск промышленной продукции в Куйбышевской области в 1942 году по сравнению с 1940-м увеличился более чем в 5 раз, а к 1945-ому – в 11 раз.
1 мая 2023  15:04
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников предприятий Самарской области за вклад в Победу
262
1 мая 2023  14:38
«За мир, за солидарность мы выступим всей страной, всей Самарской областью!» - Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Первомаем
617
Надземный пешеходный переход появился на Московском шоссе
1 мая 2023  12:40
Надземный пешеходный переход появился на Московском шоссе
263
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем весны и труда
1 мая 2023  10:43
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем весны и труда
298
Весь список