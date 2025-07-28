«Чистые берега Большого Черемшана»:  пожарно-спасательный отряд № 42 принял активное участие в проекте

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Представители пожарно-спасательного отряда № 42 Челно-Вершинского района приняли участие в экологическом проекте.



В эти выходные пожарно-спасательный отряд № 42 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» принял активное участие в проекте «Чистые берега Большого Черемшана».

Основной целью мероприятия являлось объединение туризма и охраны окружающей среды.

Сначала представители Отряда провели субботник, очистив от мусора береговую полосу Челно-Вершинской плотины, протяженностью 30 метров, а далее приняли участие в экспедиции на 12 километров, проходящей через наиболее живописные места реки, начиная от села Красная Багана и заканчивая селом Старое Эштебенькино.

Полученные знания наши специалисты закрепили, побывав на «Зеленом уроке». Наибольший интерес вызвала презентация пернатых представителей животного мира.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"