В России 27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ

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Президент страны Владимир Путин поздравил личный состав Росгвардии и ветеранов с профессиональным праздником.

Глава государства отметил эффективность работы Росгвардии и поблагодарил ее бойцов и сотрудников за добросовестную службу, верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями их предшественников, "начиная еще с батальонов Внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад".

"В числе ключевых задач Росгвардии – борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрана значимых, стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия. Все это сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности и всегда – нацеленность на достижение конкретных, ощутимых результатов в интересах безопасности нашего общества и государства", – сказал Путин в видеобращении по случаю праздника.

Особые слова благодарности и признательности президент произнес в адрес "ветеранов Внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа, СОБРа, ряда других служб, которые стали основой современной Росгвардии".

День войск национальной гвардии РФ был установлен указом президента 16 января 2017 года, пишет Смотрим.