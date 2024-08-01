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Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге.

Документ также предполагает создание программ подготовки водителей-испытателей и операторов и проведение диагностики в режиме реального времени.

На первом этапе трамваи должны будут проехать не менее 3 тысяч км, а затем они смогут перевозить пассажиров под наблюдением оператора в кабине.

В Москве запуск беспилотного трамвая ожидается в 2025 году, а в Санкт-Петербурге в 2026 году, пишет iphones.ru.