Телефонные мошенники начали звонить людям под видом сотрудников Роскомнадзора

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В Роскомнадзоре предупредили россиян о мошенниках, которые звонят и представляются сотрудниками ведомства, собирая личные данные человека. В РКН отметили, что сами они пользователям НЕ звонят, не раскрывают их персональные данные. У операторов горячей линии нет доступа к кредитным историям и профилям на Госуслугах.

Отмечается, что разговор с пользователем мошенник начинает с предупреждения, что некто пытается сменить его абонентский номер. После чего мнимый оператор предлагает тут же оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами. Он уточняет, зарегистрирован ли пользователь на портале Госуслуг, и сообщает, что недавно на его номер был оформлен кредит, а подтвердить это якобы готов Банк России, на "горячую линию" которого можно переключиться.

В Роскомнадзоре посоветовали тем, кто столкнулся с мошенниками, обращаться в полицию, передает Радио Маяк.