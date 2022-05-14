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Рост числа камер на дорогах России за 10 лет позволил выявить почти на 900% больше нарушений

14 мая 2022 12:15
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Рост числа камер на дорогах России за 10 лет позволил выявить почти на 900% больше нарушений.

А общее количество ДТП за тот же период сократилось более чем на 33%. Это следует из обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД, который приводит ТАСС. Уточняется, что за 10 лет сократилось на 42% число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Всего, по данным МВД, в прошлом году для контроля за движением использовалось 20 тысяч 390 комплексов фотовидеофиксации. Однако в отчёте подчеркивается, что камеры не гарантируют полного исключения аварий на контролируемых участках дорог.

Теги: БДД

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