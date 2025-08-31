Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября

166

Каждый шестой родитель радуется началу школьного сезона и возвращению ребенка к учебе, а треть испытывает ностальгические чувства, вспоминая собственные школьные годы. Об этом «Известиям» 31 августа рассказали аналитики онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

По данным опроса, День знаний вызывает у россиян противоречивые чувства — от светлой грусти до беспокойства, а вот равнодушны к нему не многие. Каждый третий россиянин (30%) испытывает чувство ностальгии и вспоминает свои школьные годы с грустью и теплом.

Для большинства же начало учебного года ассоциируется с собственным ребенком: каждый пятый (20%) беспокоится о том, как ребенок будет учиться, а родители школьников постарше испытывают чувство гордости: он уже такой взрослый и самостоятельный (23%).

Часть родителей радуется началу школьного сезона и отмечает чувство облегчения и радости от того, что ребенок снова будет занят и вернется к учебе (16%), а 5% рассказали о чувстве беспокойства об отношениях ребенка с одноклассниками. Лишь 6% россиян отметили, что равнодушно относятся к первому сентября.

«Первое сентября — мощный эмоциональный триггер для нескольких поколений. Беспокойство о успехах и адаптации ребенка — это абсолютно нормально, однако стоит перенаправить эту энергию на создание для него уверенности в том, что новый учебный год — это интересное приключение, а не испытание», — отмечает академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.