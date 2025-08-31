Я нашел ошибку
Главные новости:
Пользователи смогут вернуть купленный смартфон как некачественный, если на устройстве невозможно будет установить RuStore.
В СФ рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России
В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Сочи».
Ничья на последних минутах: «Крылья Советов» - «Локомотив» - 2:2 
На сцене выступит победитель Международного конкурса им. П.И. Чайковского, талантливая скрипачка родом из Южной Кореи Ким Ке Хи.
Открытие симфонического сезона в Тольяттинской филармонии обещает быть фееричным
Самарскую область представляли 17 спортсменов: 12 мужчин и 5 женщин.
Наши спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнованиях по дартсу
Сборную Самарской области представляли три спортсмена, каждый из которых сумел завоевать призовое место.
На Спартакиаде по всестилевому каратэ сборная региона завоевала медали
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября
В ходе следствия задолженность перед работниками погашена в полном объеме.
В Новокуйбышевске руководитель организации более двух месяцев не выплачивал зарплату работникам
Знаменитой участницы Курской битвы не стало в возрасте 103 лет.
Умерла ветеран ВОВ и легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября

31 августа 2025 16:37
166
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября

Каждый шестой родитель радуется началу школьного сезона и возвращению ребенка к учебе, а треть испытывает ностальгические чувства, вспоминая собственные школьные годы. Об этом «Известиям» 31 августа рассказали аналитики онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

По данным опроса, День знаний вызывает у россиян противоречивые чувства — от светлой грусти до беспокойства, а вот равнодушны к нему не многие. Каждый третий россиянин (30%) испытывает чувство ностальгии и вспоминает свои школьные годы с грустью и теплом.

Для большинства же начало учебного года ассоциируется с собственным ребенком: каждый пятый (20%) беспокоится о том, как ребенок будет учиться, а родители школьников постарше испытывают чувство гордости: он уже такой взрослый и самостоятельный (23%).

Часть родителей радуется началу школьного сезона и отмечает чувство облегчения и радости от того, что ребенок снова будет занят и вернется к учебе (16%), а 5% рассказали о чувстве беспокойства об отношениях ребенка с одноклассниками. Лишь 6% россиян отметили, что равнодушно относятся к первому сентября.

«Первое сентября — мощный эмоциональный триггер для нескольких поколений. Беспокойство о успехах и адаптации ребенка — это абсолютно нормально, однако стоит перенаправить эту энергию на создание для него уверенности в том, что новый учебный год — это интересное приключение, а не испытание», — отмечает академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.

 

Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
31 августа 2025, 12:43
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
Трудоустроенные россияне чаще довольны текущей действительностью, чем безработные. Общество
228
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
29 августа 2025, 13:46
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
Самый распространённый вариант, который выбирают работающие родители, — это планирование своей нагрузки заранее. Общество
353
Самарские предприниматели рассказали, кем мечтали стать в школе
29 августа 2025, 13:29
Самарские предприниматели рассказали, кем мечтали стать в школе
Свой бизнес с детства хотели иметь лишь 4% будущих предпринимателей.  Общество
356
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
342
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
30 августа 2025  14:05
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
517
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
622
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
539
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
485
