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Россияне назвали главные достопримечательности страны
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Россияне назвали главные достопримечательности страны

13 июля 2021 09:06
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Россияне назвали главные достопримечательности страны

Россияне назвали главные достопримечательности страны.19% опрошенных считают, что это Красная площадь, 15% уверены, что самое замечательное в стране- ее жители, сообщает РИА-Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса Superjob.

Каждый десятый считает, что нам следует гордиться природой и просторами. Самое глубоководное озеро мира – Байкал – назвали главной достопримечательностью 8% россиян.

Помимо общего исследования проводился опрос и среди жителей городов-миллионников. Так, в Москве, Казани и Нижнем Новгороде главными достопримечательностями считают кремли. В Санкт-Петербурге – Эрмитаж.

В Волгограде на первом месте – историко-патриотическое наследие Великой Отечественной войны. В свою очередь жители Краснодара, Омска и Челябинска считают главными достопримечательностями городские парки, Красноярска – природный заповедник "Красноярские столбы", Перми, Ростова-на-Дону и Самары – набережные.

Жители Новосибирска гордятся государственным академическим театром оперы и балета.

Фото: pixabay.com

Теги: достопримечательности Мероприятия соцопрос туризм

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