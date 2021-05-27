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Самарская область - в десятке самых грибных регионов России

27 мая 2021 09:48
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Самарская область - в десятке самых грибных регионов России

Скоро начнётся сезон "тихой" охоты на грибы. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны грибники собирают полные лукошки «белых», опят, маслят и других съедобных грибов.
42% опрошенных высказались, что в лесах республики Карелия растёт больше всего грибов. На втором месте – Ленинградская область, 16 %. «Бронзу» в рейтинге самых грибных мест получили сразу два региона – Краснодарский край и Архангельская область, которые набрали по 8 % голосов.


Десять самых грибных регионов России:

  • Карелия, 42 %
  • Ленинградская область, 16 %
  • Краснодарский край, 8 %
  • Архангельская область, 8 %
  • Крым, 6 %
  • Новгородская область, 6 %
  • Владимирская область, 4 %
  • Самарская область, 4 %
  • Башкирия, 4 %
  • Ивановская область, 2 %
Теги: грибы соцопрос туризм

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