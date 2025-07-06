россиянам для «нормальной жизни» нужно 80 тысяч рублей

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Для комфортной жизни россиянам необходима зарплата в размере 81 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» от НИУ ВШЭ

«Средний размер дохода, достаточного для „нормальной“ жизни, составил ?81 тыс, что на 14% больше показателя осени 2023 года (?70,8 тыс.)», — передает РБК результаты опроса. Там добавили, что около трети опрошенных считают, что для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

Четверть респондентов называют приемлемой суммой от 70 до 100 тысяч рублей. Только 14% готовы жить на сумму менее 30 тысяч рублей в месяц, а 6% считают достаточным доход от 150 тысяч рублей и выше. Опрос был проведен осенью 2024 года; участникам задавали вопрос о необходимой сумме на одного члена семьи для обеспечения нормального уровня жизни. Больше всего за последний год выросли представления о «нормальном» доходе среди жителей Уральского и Южного федеральных округов, семей с детьми и обеспеченных домохозяйств.