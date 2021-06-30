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«Роскосмос» опубликовал переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»

30 июня 2021 10:04
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«Роскосмос» опубликовал переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю.

Из опубликованных материалов можно узнать, как космонавты готовились к старту. Они докладывали обстановку и сверяли время. "Заря" (измерительный пункт) сообщала о физическом состоянии членов экипажа.

Из текста следует, что космонавты закрыли люки, доложили обстановку и сверили время, передает РИА Новости.

Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".

Тридцатого июня 1971 года при возвращении на Землю погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они отправились в полет в начале июня того же года на корабле "Союз-11" для проведения стыковки с первой в мире пилотируемой орбитальной станцией "Салют-1", выведенной на орбиту 19 апреля 1971 года.

Фото: Википедия

Теги: переговоры Роскосмос Союз-11

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