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В текущем году расходы россиян на популярные продукты для новогоднего стола резко увеличились — в первой половине декабря траты выросли в среднем на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ресурса «Чек индекс».

Так, на традиционные «новогодние» продукты — майонез, крабовые палочки, красную икру, мандарины — в первые недели 2022 года россияне потратили на 426 рублей больше, чем в прошлом году. В среднем расходы составили 3,5 тысячи рублей.

Также вырос средний чек на эти товары: майонез подорожал на 17 процентов, до 112 рублей, консервированный горошек — на 18 процентов, до 91 рубля, крабовые палочки — на 10 процентов, до 113 рублей. При этом продажи майонеза за данный период увеличились на 4 процента, а продажи горошка и крабовых палочек, наоборот, упали на 10 и 4 процента соответственно. Больше всего выросла средняя стоимость маринованных огурцов (плюс 32 процента), составив 136 рублей, в то же время штучные продажи упали на 5 процентов. Кроме того, при снижении спроса резко повысился средний чек на соленую сельдь.