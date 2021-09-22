Прогресс по всем национальным целям развития России должен быть достигнут к 2024 году

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"Бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработки", – заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Среди приоритетных задач, озвученных президентом: доступность первичного звена здравоохранения и отказ от третьих смен в школах. По словам Путина, "проблемы занятости решены еще не во всех регионах, остается высоким уровень безработицы среди молодежи и людей с ограничениями здоровья".

Правительство одобрило проект бюджета на будущий год и плановый период до 2024 года. Главный финансовый документ страны будет внесён в Госдуму до 1 октября. Основные параметры проекта федерального бюджета и прогноза экономики России на 2022 год раскрыли Минфин и Минэкономразвития. Инфляция прогнозируется на уровне 4%, рост ВВП 3%, профицит бюджета – около полутора триллионов рублей, передает Радио Маяк.