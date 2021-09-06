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Правительство расширило функционал портала госуслуг

6 сентября 2021 12:09
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Правительство расширило функционал портала госуслуг

Новый функционал системы единого портала госуслуг будет автоматически заполнять пользовательские онлайн-заявления, такое постановление утвердило правительство в понедельник, 6 сентября.

Алгоритмы портала смогут запрашивать необходимую информацию в органах власти и других учреждениях и автоматически вносить полученные данные в специальные поля. Такой запрос будет направляться только в момент заполнения заявления, после отправки которого данные не будут храниться на портале.

Например, при удаленной подаче заявления на регистрацию по месту жительства, сервис самостоятельно направит запрос в Росреестр и оценит возможность прописки в указанном жилом помещении. Если гражданин подает заявление на субсидии и выплаты, портал в режиме онлайн проверит наличие его свидетельство ЗАГС и предзаполнит документ полученными данными, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что встать на учет по месту пребывания в России теперь можно на портале «Госуслуги» без визита в отдел МВД или МФЦ.

Теги: Акценты Госуслуги

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