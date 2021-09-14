На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС

Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.08
0.32
EUR 86.11
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС

14 сентября 2021 09:52
174
На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в веб-версии портала Госуслуг в личном кабинете появилась возможность получить цифровые актовые записи ЗАГС (свидетельство о браке и разводе, свидетельство о рождении на себя и детей, свидетельство о перемене имени). Сервис запущен совместно ФНС России и Минцифры.

Новый сервис позволяет пользователям:

  • использовать сведения о государственной регистрации из Реестра ЗАГС для автоматического заполнения заявлений на портале Госуслуг;
  • минимизировать ошибки заполнения заявлений за счет использования подтвержденных сведений;
  • проверить корректность сведений, содержащихся в Реестре ЗАГС.

Запросить сведения можно в разделах «Личные документы» и «Семья и дети» портала Госуслуг. Для направления запроса необходима подтвержденная учетная запись на ЕПГУ.

Сведения можно получить в виде разового запроса или оформить подписку, тогда данные в личном кабинете не Госуслугах всегда будут актуальными.

По словам заместителя руководителя ФНС России Виталия Колесникова, сведения из Реестра ЗАГС используются при получении большего числа государственных и муниципальных услуг, что делает запуск сервиса на ЕПГУ особенно значимым. Получение сведений стало возможным благодаря оцифровке более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 года, которая была завершена в 2020 году.

«Как ведомство, курирующее цифровое развитие страны, считаем проект ФНС по ретроспективному переводу документов в цифровой вид передовым опытом, который стоит взять за основу в аналогичных проектах. Возможность запроса актовых записей на портале — один из самых ожидаемых сервисов нашими пользователями. Эта функциональность совсем новая, но в сутки ей уже пользуются более 10 тыс. граждан. Для большинства граждан это возможность заполнить заявление на получение госуслуги без обращения к «бумажным» документам. Для кого-то это возможность уточнить данные для своих личных целей (семейный статус для сделок купли-продажи и т.д.). Вывод актовых записей на портал Госуслуг стал для нас первым большим опытом интеграции с ФНС, обладающей передовой цифровой экспертизой, и позволяет получать на портале Госуслуг обновления в автоматическом режиме по всем актовым записям», — отметил заместитель главы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Теги: Акценты Госуслуги ЗАГС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Правительство расширило функционал портала госуслуг
06 сентября 2021, 12:09
Правительство расширило функционал портала госуслуг
Алгоритмы портала смогут запрашивать необходимую информацию в органах власти и автоматически вносить данные в специальные поля. В стране
580
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
05 августа 2021, 11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
Они загружают на сайт Госуслуг фальшивые справки о результатах теста, которые делают в фотошопе или покупают. Происшествия
1182
Это значительно экономит время и безопаснее в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
30 июля 2021, 15:39
Подавать заявления на регистрацию брака жители региона предпочитают через портал Госуслуги
Это значительно экономит время и безопаснее в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Общество
1041
В центре внимания
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
14 сентября 2021  13:53
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
36
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
14 сентября 2021  13:24
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
89
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
14 сентября 2021  11:24
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
160
Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе повышения туристической привлекательности региона.
13 сентября 2021  21:46
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
488
На сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года.
13 сентября 2021  21:01
В Правительстве Самарской области обсудили реализацию регионального проекта «Жилье и городская среда»
491
Весь список