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Пользователям соцсетей рассказали, что будет с Twittеr в России

12 марта 2021 11:55
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Пользователям соцсетей рассказали, что будет с Twittеr в России

Иностранная соцсеть Twittеr приняла доброту российских властей за слабость, проигнорировав большое количество требований об удалении запрещенного контента. Теперь они получили замедление скорости, а дальше будет блокировка. Об этом «360» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Нужно помнить, что Twitter — самый злостный нарушитель. С 2017 года Роскомнадзор отправил в Twitter на удаление более 20 тысяч требований. Порядка трех тысяч материалов они так и не удалили. Более того, они до сих пор так и не выплатили штрафы в размере четырех миллионов рублей. Facebook, например выплатил», — напомнил эксперт.

"Поведение американской корпорации в России стало полной наглостью. Они почувствовали свою безнаказанность и стали игнорировать требования российских властей. Мы долго терпели. Терпение — это хорошо, но оно должно иметь свои пределы. Нашу доброту они стали принимать за слабость", - Владимир Зыков.

Зыков добавил, что терпению пришел конец и настало время действовать. Однако он отметил, что Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров плохо относится к ограничительным мерам по снижению скорости в Twitter.

«Но еще хуже мы относимся, когда соцсеть наплевательски относится к своим пользователям. Роскомнадзор требовал удалить не абы какой контент, а противозаконный, который может навредить. Замедление лучше, чем блокировка. Мы давно призывали наказывать соцсеть рублем. Но Twitter не выплачивал наложенные штрафы», — объяснил собеседник «360».

Следующим шагом от российских властей станет блокировка соцсети.

«Поэтому замедление скорости — это, как я понимаю, первое китайское предупреждение. Втрое — блокировка. Хочется верить, что Twitter одумается и ради своих пользователей пойдет навстречу требованиям ведомства. Сейчас все происходящее лежит полностью на совести администрации соцсети», — сказал Зыков.

По его словам, пользователи уже почувствовали замедление. Картинки стали хуже загружаться, то же касается и отправки сообщений. Кроме того, решение ведомства станет также сигналом и для других соцсетей. Следующий на очереди — Facebook.

«Если Facebook будет вести такую же политику, то они будут следующими. Но проблема в замедлении в том, что многие пользователи могут начать устанавливать VPN. Надо будет посмотреть на реакцию общества. Эта такая тестовая история. Посмотреть, что будет происходить, как будут реагировать люди и сама соцсеть», — заключил эксперт.

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить работу Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных за неудаление запрещенного контента. Также ведомство пообещало продолжать вводить меры против соцсети.

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