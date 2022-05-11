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Почти половина россиян хочет работать на фрилансе, при этом граждане считают, что для такого формата работы наиболее подходят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберУслуги", передает РИА Новости.

В опросе приняли участие более двух тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет.

Самым комфортным городом для работы в таком формате 57% респондентов называют Москву. Среди преимуществ столицы – большое количество рабочих проектов, развитая инфраструктура и наличие стабильного интернета. В десятку лучших городов для фриланса также вошли Краснодар и Калининград, Новосибирск, Владивосток и Нижний Новгород.

Эти города, отличаются как количеством запускаемых проектов, развитой инфраструктурой, так и в некоторых регионах наличием сильного профсообщества