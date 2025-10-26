Я нашел ошибку
В Самаре около вокзала восстановили движение транспорта
В Самаре подвели итоги приёмной кампании 2025 года
Геннадий Котельников переизбран председателем Совета ректоров Самарской области
С 27 октября меняется расписание движения пассажирских судов на пригородном маршруте Самара — Ширяев
В Самаре состоялись соревнования по зимнему плаванию
Последняя неделя октября в Самарской области будет пасмурной
Самарская тхэквондистка - призер чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
Купить авиабилет детям до 14 лет в ряд стран будет можно лишь по загранпаспорту
МВД: число детей, пострадавших от кибермошенников, увеличилось на 120%

26 октября 2025 19:39
Число детей, столкнувшихся с киберпреступностью, за девять месяцев 2025 года увеличилось на 120%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По мнению правоохранительных органов, это означает, что злоумышленники нашли способ похищать деньги, воздействуя на детей, пишет Смотрим.

"В ход идет полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу. Обеспечение цифровой безопасности детей становится задачей не только для специалистов, но и для каждой семьи", – отмечают полицейские.

Управление дает ряд рекомендаций, как защитить своих детей. В частности, ребенок должен доверять родителям и сразу рассказывать о странных сообщения и угрозах, которые ему поступают в интернете.

Кроме того, стоит знать, чем интересуется ребенок – каких блогеров смотрит, в какие игры играет. Также будет нелишним объяснить основы киберграмотности и завести отдельный счет для онлайн-покупок, чтобы контролировать детские расходы.

Теги: Мошенники

