МВД: число детей, пострадавших от кибермошенников, увеличилось на 120%

139

Число детей, столкнувшихся с киберпреступностью, за девять месяцев 2025 года увеличилось на 120%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По мнению правоохранительных органов, это означает, что злоумышленники нашли способ похищать деньги, воздействуя на детей, пишет Смотрим.

"В ход идет полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу. Обеспечение цифровой безопасности детей становится задачей не только для специалистов, но и для каждой семьи", – отмечают полицейские.

Управление дает ряд рекомендаций, как защитить своих детей. В частности, ребенок должен доверять родителям и сразу рассказывать о странных сообщения и угрозах, которые ему поступают в интернете.

Кроме того, стоит знать, чем интересуется ребенок – каких блогеров смотрит, в какие игры играет. Также будет нелишним объяснить основы киберграмотности и завести отдельный счет для онлайн-покупок, чтобы контролировать детские расходы.