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Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов

24 апреля 2021 10:19
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Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов

При этом, как подчеркнула Захарова, вчерашнее требование министра иностранных дел Чехии соблюсти паритет обернулось для самого чешского представительства сокращением. Чехия лишится 91 сотрудника из числа тех, что наняты на работу на месте, в Москве.

Чешские власти приписывают Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В связи с этим Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. МИД России назвал эти обвинения абсурдными и голословными.

Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. Накануне власти Литвы в знак солидарности с Чехией решили выслать из страны двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония- по одному, передает Радио Маяк.

Теги: дипломаты Захарова МИД

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