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Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться", приведя в пример  мультфильм про Крошку Енота

29 июня 2021 23:55
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Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, сравнила позицию Штатов с мультфильмом про Крошку Енота, передает РИА Новости.

"Госсекретарь США Блинкен: "Если Россия продолжит нападать на нас... то тогда мы будем отвечать". Немного напоминает сказку про Крошу Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда ещё раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться", - написала официальный Захарова в Telegram.

Она также отметила, что автором детской сказки, по мотивам которой в 1974 году в СССР сняли мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", является американская писательница Лилиан Муур.

"А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо, сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", - посоветовала Захарова американским партнерам.

 

Фото:    РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Теги: Захарова заявление Блинкена комментарии

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