Я нашел ошибку
Главные новости:
Стоит выбрать какие-то универсальные цвета: бежевый, чёрный, серый.
Стилисты рассказали, как сэкономить при покупке одежды и обуви
Захарова: пусть ЕСПЧ попробует не увидеть весь массив материалов по Украине.
МИД РФ: подробности иска России против Украины в ЕСПЧ
Он также напомнил, что Россия осуждает "кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса.
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ в случае продолжения "лживой риторики" Украины
На сегодняшний день завершается сборка металлокаркаса здания. Площадь  новой врачебной амбулатории составит 299,6 кв.м.
В поселке Рубежном продолжается возведение врачебной амбулатории
Дмитрий Азаров провел выездное совещание с руководством города по вопросу  реконструкции системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях.
Дмитрий Азаров проверил ход проведённой реконструкции очистных сооружений в Самаре
Если новую норму утвердят, то российские субъекты выделят дополнительные средства на оплату суточных и единовременного пособия гражданам, не сумевшим трудоустроиться в своём регионе.
Минтруд России предлагает начислять выплаты россиянам, которые переедут в другой регион для трудоустройства
В связи с перекладками теплотрасс по ряду улиц.
В центральной части Самары вводятся временные ограничения движения транспорта
Выплаты установят для кураторов учебных групп в государственных и муниципальных колледжах и техникумах.
Самарская область получит дополнительно 60,6 млн рублей для выплат педагогам за классное руководство    
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-0.8
EUR 86.92
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

МИД РФ: подробности иска России против Украины в ЕСПЧ

22 июля 2021 23:03
70
Захарова: пусть ЕСПЧ попробует не увидеть весь массив материалов по Украине.

Пусть ЕСПЧ попробует не увидеть весь массив материалов по ситуации на Украине, который был направлен в жалобе России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против  Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

"Пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен", - заявила Захарова в эфире Соловьёв LIVE.

По её словам, в ЕСПЧ должны заняться своими прямыми обязанностями и "обратить взор в тот регион, где погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль, где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы".

 

Фото:   РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Теги: ЕСПЧ Захарова иск России

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
И призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения.
13 июля 2021, 19:17
ЕСПЧ назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака 
И призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. Общество
1266
Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.
29 июня 2021, 23:55
Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться", приведя в пример  мультфильм про Крошку Енота
Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Политика
1328
Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов
24 апреля 2021, 10:19
Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов
Накануне власти Литвы в знак солидарности с Чехией решили выслать из страны двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония- по одному В стране
909
В центре внимания
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
169
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
472
В Самаре разработали механизмы повышения качества оказания социальных услуг
22 июля 2021  13:08
В Самаре разработали механизмы повышения качества оказания социальных услуг
313
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 300 в сутки
22 июля 2021  12:41
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 300 в сутки
363
Эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах Самарской области
22 июля 2021  10:27
Эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах Самарской области
291
Весь список