МИД РФ: подробности иска России против Украины в ЕСПЧ

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Пусть ЕСПЧ попробует не увидеть весь массив материалов по ситуации на Украине, который был направлен в жалобе России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

"Пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен", - заявила Захарова в эфире Соловьёв LIVE.

По её словам, в ЕСПЧ должны заняться своими прямыми обязанностями и "обратить взор в тот регион, где погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль, где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы".

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ