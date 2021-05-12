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Сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе кабинета за 2020 год. Парламентарии уже провели консультации с профильными министрами и направили премьеру более двухсот вопросов. К ним депутаты вернутся и после выступления главы кабмина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Среди основных тем, которые затронет премьер в Госдуме, – борьба с коронавирусом, поддержка граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования. Также одним из ключевых вопросов станет обсуждение реализации послания президента Федеральному собранию, передает Радио Маяк.