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Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.

Действие закона будет распространяться на рекламу, книги, кино и аудиовизуальные сервисы.

В частности, случае вступления закона в силу, будет запрещено выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола.

Также нельзя будет продавать товары, в том числе зарубежные, с подобным содержанием.

За нарушение закона будут грозить крупные штрафы. Так, за пропаганду ЛГБТ граждане должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица — до пяти миллионов. Иностранцам также может грозить административный арест на 15 суток или депортация, пишет РИА Новости.