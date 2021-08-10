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Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ

10 августа 2021 11:42
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Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ

Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превышают прошлогодние. Об этом заявил во вторник, 10 августа, на заседании федерального штаба по координации тушения лесных пожаров глава Минприроды Александр Козлов.

Он уточнил, что в нынешнем году при меньшем количестве пожаров фиксируется увеличение пройденной огнем площади по сравнению с аналогичным периодом прошло года в 1,2 раза.

При этом, добавил Козлов, более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности, на Якутию – 78% всех площадей по стране.

8 августа президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

В тот же день смог от лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии накрыл столицу Республики Тыва город Кызыл. Также сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Как ожидается, Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия. 10 августа в регион должны прибыть 67 работников лесопожарных формирований из других регионов.

По состоянию на 9 августа на территории Якутии зафиксировано 156 термоточек, проводилось тушение 72 из них. В работе задействованы 4097 человек и 584 единицы техники, а также авиация Минобороны и МЧС.

Лесные пожары также стали темой обсуждения на совещании Путина с членами правительства 6 августа. Глава государства отмечал, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои, сообщают "Известия".

Теги: лесные пожары Минприроды пожары

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