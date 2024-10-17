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ГИБДД и дорожники предложили меры по снижению смертности в ДТП

17 октября 2024 11:14
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ГИБДД и дорожники предложили меры по снижению смертности в ДТП

В рамках выставки «Дорога 2024» в Екатеринбурге представители Госавтоинспекции и Росавтодора перечислил меры по решению поставленной главой государства задачи сократить смертность на дорогах в полтора раза до 2030 года. Об этом 16 октября сообщил «Коммерсантъ».

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников призвал рассмотреть инженерные решения проблемы: барьерное разделение транспортных потоков, обустройство пешеходных переходов и освещения, строительство вертолетных площадок вдоль дорог для эвакуации раненых в ДТП в больницы и площадок отдыха для водителей. Все это Черников предложил учесть это в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году.

Замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин призвал дорожников тщательнее проектировать зоны разрешенного обгона. На этих участках происходит большинство связанных с выездом на встречную полосу смертельных ДТП, отметил он. Такие зоны нужно делать более протяженными, поскольку прерывистая разметка на трассе рассчитывается по ГОСТу исходя из скоростного ограничения, однако не учитывается, что водители едут на 20 км/ч быстрее из-за «нештрафуемого» порога, объяснил Понарьин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил ввести новые наказания для водителей большегрузов, которые смотрят за рулем сериалы на планшетах и в результате становятся виновниками ДТП с погибшими. Их нужно лишать водительских прав, заявил Петушенко. В свою очередь, главный инженер Нижневолжского управления федеральных дорог Росавтодора Дмитрий Леонов призвал вернуть штрафы за превышение средней скорости, а его коллега из управления федеральных дорог в Поволжье Кирилл Вдовин выступил за отмену «нештрафуемого» порога скорости, пишут "Известия".

Теги: БДД

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