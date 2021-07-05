ФСБ предотвратила серию терактов в России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы.

В частности, один из боевиков запрещенной в России организации готовил взрыв самодельной бомбы в одном из людных мест столицы. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом об обсервациях о ликвидации злоумышленников и задержаниях сообщалось на прошлой неделе, однако не уточнялось, что планировавшие преступления как-то с связаны между собой. Кроме того, в службе не раскрывали, как именно они планировали провести теракты, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com