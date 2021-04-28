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Жителя Самарской области задержали за промышленный шпионаж

28 апреля 2021 11:46
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Жителя Самарской области задержали за промышленный шпионаж

Следователи самарского управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя области. Его подозревают в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

По версии следствия, в январе 2021 года мужчина попытался купить секретную документацию у одного из сотрудников режимного предприятия региона.

Чекисты выяснили, что мужчина является представителем иностранной компании. Документы он хотел приобрести, чтобы его фирма получила преимущество при заключении договоров с потенциальными заказчиками.

— Это угрожало интересам режимного предприятия, которое задействовано в исполнении государственного оборонного заказа, — пояснили представители УФСБ России по Самарской области.

Силовики не раскрывают название предприятия, ссылаясь на секретность.

В Самарской области несколько режимных предприятий, которые могут иметь отношение к государственному оборонному заказу, среди них «Арконик СМЗ», завод «Кузнецов», РКЦ «Прогресс», завод «Салют». Какое из них стало объектом интереса иностранцев, непонятно. Возможно, это станет известно после того, как дело передадут в суд при условии, если судья разрешит журналистам присутствовать на этом процессе, пишет 63.ру.

Фото: УФСБ России по Самарской области 

Теги: уголовное дело ФСБ шпионаж

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