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В Самаре планировались массовые теракты

29 апреля 2021 12:53
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В Самаре планировались массовые теракты

ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества, сообщает сегодня, 29 апреля, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В списке городов России, где планировались массовые теракты, — Самара.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», — сообщает ЦОС ФСБ.

Со ссылкой на видеозапись допроса одного из задержанных ТАСС приводит информацию о городах, в которых были запланированы массовые убийства. Среди них — Самара.

«В разных городах на территории России были запланированы массовые убийства — в Тамбове, Питере, Самаре, Саратове», — сказал молодой человек, по голосу похожий на подростка», — цитирует ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ видеозапись допроса одного из задержанных.

«Задержанные рассказали, что среди задач было проведение акций прямого действия, «то есть, прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, пулемет, что угодно», сообщает ТАСС.

По информации ЦОС ФСБ, в результате проведенных обысков у задержанных сегодня лиц были изъяты: холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, пишет Обозрение.

Фото pixabay.com

Теги: В центре внимания теракт ФСБ

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