ФСБ нейтрализовала четыре ячейки запрещённой в России организации

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ФСБ нейтрализовала четыре ячейки запрещённой в России террористической организации в Пензе, Уфе и Челябинске. Задержаны 15 человек, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Операцию ФСБ проводила вместе с МВД и Следственным комитетом. Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан России и стран Центрально-Азиатского региона.

Установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров задержанные распространяли на территории России террористическую идеологию. Они вербовали в свои ряды жителей России среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

По местам жительства задержанных изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела, передает Радио Маяк.