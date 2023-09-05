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Эколог раскрыл, когда закончится сезон лесных пожаров в РФ

5 сентября 2023 11:54
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Эколог раскрыл, когда закончится сезон лесных пожаров в РФ

Сезон лесных пожаров в России закончится в октябре. Сейчас ситуация пока остается непростой, подчеркнул в беседе с URA.RU директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Пожароопасный сезон еще не закончился. Конкретные итоги будем подводить в октябре—ноябре. Понятно, что сейчас ситуация гораздо менее напряженная, чем она была в начале-середине лета, но все равно. Как мы и прогнозировали в начале пожароопасного периода, во многом нам помогли климатические условия. Лето было хоть и жарким, но без экстремальных застойных периодов или с сильным ветром. Наиболее критическая ситуация наблюдалась у нас в 2021 году. 2023 год был умеренным по лесным пожарам. Надеемся, что таким и останется до октября», — объяснил Роман Пукалов.

Эколог напомнил, что главной проблемой тушения лесных пожаров является то, что из профессии уходит молодежь, хотя новые технологии требуют их прямого участия. «Самая главная ошибка, к сожалению, не исправлена. Она как была, так и остается. Ее нужно исправлять на федеральном уровне. Не может быть у человека, работающего на тушении лесного пожара, оклад 6 -10 тысяч рублей. Это просто стыдно. Этот человек совершает подвиг в лесу. Конечно, помимо оклада, идут там какие-то надбавки, сверхурочные. Но все равно это не та зарплата, на которую пойдет молодежь в лес. Это еще раз подтвердилось в этом году. Уходит молодежь из профессии, а она срочно нужна лесному хозяйству. Все становится высокотехнологичным, техника усложняется. Старшему поколению здесь тяжело», — добавил Пукалов.

Теги: Пожар

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