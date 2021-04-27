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Глава делегации РФ в Вене заявил, что Договор по открытому небу идет к развалу.

По словам Константина Гаврилова, Россия будет готова в считанные дни утвердить его денонсацию. Как отметил дипломат, российская сторона видит сохраняющееся стремление группы государств во главе с США возложить на РФ ответственность "за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг договора".

Гаврилов подчеркнул, что Москва выражает принципиальную готовность к диалогу, "но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор", передает Радио Маяк.